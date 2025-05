Foto un video Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Pirmais "hat-trick", jauns treneris Liepājā un – līderu trio izjukšana?

RFS komandas uzbrucējs Darko Lemajičs spēlē ar BFC “Daugavpils” guva šosezon pirmo “Tonybet” futbola virslīgā “hat-trick”. Divi no trim līderiem guva uzvaras un izskatās, ka pamazām pirmais trio sāk pārtapt par duetu – no trešās vietas šķir jau 7 punkti un no pirmās vietas 8 punkti.