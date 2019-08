Megvairs aicina sociālos tīklos aktīvāk apkarot rasismu

Tikmēr organizācija "Kick It Out", kas cīnās pret rasismu, jūlijā publicēja ziņojumu vēstot, ka kopš pagājušā gada rasisma incidenti pieauguši par 43 procentiem.

"Šādi ieraksti, kas sekoja pēc "United" spēles, tikai izgaismo to, ka tiešsaistē notiekošā diskriminācija netiek kontrolēta," atzina "Kick It Out" pārstāvji. "Bez tūlītējas darbības šajā sfērā šī gļēvulīgā rīcība turpinās augt."

Savukārt daļa no Pogbā apvainotājiem savu profilus no "Twitter" jau ir izdzēsuši, bet vēl liela daļa profilu tika slēgti no kompānijas puses. "Twitter" lietošanas noteikumi paredz, ka kompānija ir tiesīga iejaukties, ja tās platformā ir publicēti cieņu aizskaroši ieraksti pret kādu no personām.