LFF paziņo par sadarbību ar Konami

"Būtu tikai muļķīgi neizmantot šo vispasaules fenomenu, ka futbols iekaro savas simpātijas tieši caur e-futbolu. Viena lieta ir futbolu skatīties TV vai klātienē, otra lieta ir to spēlēt pašam. Tomēr arvien nozīmīgāku lomu sabiedrībā iegūst tie, kuri, neprazdami spēlēt futbolu paši un neskatīdamies to klātienē vai pie televīzijas ekrāniem, met kaunu pie malas un izmanto digitālās vides sniegtās iespējas kļūt par zvaigzni draugu lokā, pagalma vai pagasta zvaigzni," sacīja LFF mārketinga nodaļas vadītājs Renārs Krīgers. "Tā ir iespēja ar izcilām prasmēm nokļūt Eiropas vai pasaules augšgalā, lai pārstāvētu ne tikai sevi, bet arī Latviju. Drīzumā atšķirsim Latvijas e-sporta cienītājiem jaunu lappusi, un par to informēsim pavisam drīz."