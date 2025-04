Video un foto Porziņģis pastāsta par pārsisto pieri un izcīnīto uzvaru

"Mēs no pretiniekiem sagaidām tādas lietas. Viņi mēģinās provocēt, ielīst mums galvā, kaut kur mēģināt piespiest mums izdarīt kādu tehnisko pārkāpumu, bet šī ir emocionāla spēle un mēs par to neesam pārsteigti," sacīja Porziņģis, kuram uz pieres tika uzliktas piecas šuves. "Mēs to nepieļausim un sitīsim pretī."