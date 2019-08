Kantonā saņem UEFA prezidenta balvu

"Balva ir ne tikai par sportisko karjeru lieliskam spēlētājam ar unikālu talantu, neatkārtojamu stilu un nenoliedzamu šarmu. Tā ir arī balva par to, kāda esi personība un par kādu esi kļuvis - cilvēku, kurš atsakās no kompromisiem, aizstāv savas vērtības, runā to, ko domā, un it īpaši par to, ka ar visu sirdi un dvēseli atbalsta to, kam tic," pamatojumu Kantonā izraudzīšanai šai balvai sniedza UEFA prezidents Aleksandrs Čeferins.