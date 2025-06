Nikita Lijcs kļūst par F2 ātrumlaivu Eiropas čempionu

"Uz trešo braucienu mums nācās izvēlēties citu dzenskrūvi, kā arī tika nomainīts bojātais reduktors. Paldies mehāniķiem, kuri visu paspēja nomainīt, kas mums ļāva iziet uz trešo braucienu. Startējot no pirmās pozīcijas, mums izdevās izcīnīt trešo uzvaru trijos braucienos, kas nozīmēja to, ka jau pēc trim braucieniem bijām kļuvuši par Eiropas čempioniem F2 klasē. Līdz ar to, lai saudzētu tehniku un samazinātu riskus, pieņēmām lēmumu ceturtajā braucienā vairs nestartēt. Prieks, ka beidzot visas zvaigznes sakrita. Nebijām plānojuši, ka ies tik labi, jo konkurenti bija ļoti spēcīgi. Taču bijām labi sagatavojušies, kas arī ļāva būt konkurētspējīgiem visu nedēļas nogali," turpina Lijcs, kura iepriekš labākais rezultāts F2 Eiropas čempionātā bija 4.vieta.