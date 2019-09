Lietuva vēlas rīkot vienu no četriem olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīriem

Atlikušās četras komandas tiks noskaidrotas četros olimpiskās kvalifikācijas turnīros, kuros kopumā piedalīsies 24 izlases. Šajos turnīros piedalīties varēs 16 izlases, kuras Pasaules kausā finišēja ārpus labāko astoņnieka, kā arī astoņas valstsvienības no katra reģiona - pa divām no Āfrikas, Amerikas, Āzijas un Okeānijas un Eiropas.

Saskaņā ar sasniegtajiem rezultātiem Pasaules kausā no Āfrikas reģiona olimpiskās kvalifikācijas turnīrā piedalīsies trīs izlases, no Amerikas septiņas, no Āzijas un Okeānijas trīs, bet no Eiropas pat 11 valstsvienības.