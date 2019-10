Romašins: Izmaiņas leģionāru limitā nāks par labu visam Latvijas futbolam

"Bieži ir runāts par Islandes piemēru, bet par to ir jāturpina runāt. Valstī ir ap 300 tūkstošiem iedzīvotāju. Laika apstākļi ir vēl sliktāki nekā Latvijā. Futbols valstī nav populārākais sporta veids, bet ir veikts gigantisks izrāviens. Pareizi tika salikti akcenti, uz ko ir jāstrādā. Infrastruktūra un treneru apmācība. Kur bija Islande 2004. gadā un kur mēs? Ja pareizi paši būtu salikuši akcentus, arī mēs būtu citur. Islandē ir 18 futbola manēžas, katram bērnam ir iespēja visu gadu kvalitatīvi trenēties. Varbūt tur ir panākumu noslēpums? Par to ir jārunā, nevis visu laiku par limitu. Mēs no savas puses pievērsīsim uzmanību tieši tam. Strādāsim pie treneru apmācības un infrastruktūras," sola Romašins.