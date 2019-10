LFF saņem UEFA Grassroots balvu par projektu "Karaļa asaras"

"Bija klubi, kas izrādīja interesi, brauca pie mums pēc izdales materiāliem un izmantoja to ikdienā. Bet bija arī tādi, kuri neizmantoja iespēju. Tas radījis divējādas sajūtas. No vienas puses, daudzi runā par nepieciešamību izskaust lamāšanos no mūsu futbola, bet nebūt ne visi ir gatavi veltīt enerģiju un laiku tam, lai palīdzētu risināt šo problēmu. Visi "Karaļa asaru" komiksi aizvien ir aktuāli, joprojām aktuāli un derīgi izmantošanai, tā ka aicinu visus LFF biedrus un ar futbolu saistītos aktīvāk izmantot mūsu materiālus, kurus atzinīgi novērtēja arī UEFA."

Zelta jeb augstākā līmeņa apbalvojumu no UEFA šajā nominācijā saņēma Vācijas Futbola federācijas veidotais projekts "Kick off for a new life", kas paredzēts no ieslodzījuma atbrīvoto sociālajai rehabilitācijai. Šā projekta mērķis ir palīdzēt no ieslodzījuma atbrīvotajiem atrast darbu un samazināt riskus atgriezties cietumos, piedāvājot futbola, izglītības un sociālos integrācijas modeļus. Šis projekts tiek īstenots 22 cietumos Vācijā.