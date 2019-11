Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Čempions zināms, durvis uz Eiropu vēl vaļā

Cik grūti ir pārkāpt pāri suņa astei, par to vispirms pārliecinājās “Riga FC”, bet tagad arī “Valmiera Glass ViA”. Valmierieši jau dienu iepriekš ieradās uz spēli Jelgavā, lai komanda var pirms tik svarīga mača atpūsties un lai nav jāiet laukumā gandrīz tieši no autobusa.

It kā jau nav nekādas starpības – piekto, sesto vai septīto vietu ieņems komanda, taču tā var domāt tikai “neieinteresēta” puse. Futbolistiem ir līgumi, daudziem atalgojums tiešā mērā atkarīgs no spēles rezultāta, ir spēlētāji, kuriem skaidra viņu turpmākā karjera (kaut vai tikai nākamsezon), ir spēlētāji, kuriem vēl sevi jāapliecina, ir spēlētāji, kuri grib kāpt augstāk savā karjerā un tieši tāpēc it kā “nevajadzīgās spēles” bieži vien aizrit bezkompromisa cīņā. Ne velti komandu sporta spēlēs ļoti sens ir joks par to, ka svarīgi labi aizvadīt pirmās spēles – lai tiktu sastāvā – un tad sezonas pēdējās spēles – lai ar tevi pagarinātu līgumu.