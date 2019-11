Vītola un Jākobsone rezultatīvākās savu komandu spēlēs FIBA Eirokausā

Jākobsone laukumā pavadīja 29 minūtes un 52 sekundes, kuru laikā ar 25 punktiem kļuva par mača rezultatīvāko spēlētāju. Viņa iemeta trīs no pieciem divpunktu metieniem un četrus no septiņiem tālmetieniem, kā arī realizēja septiņus no astoņiem soda metieniem.