Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Trīs soļus tuvāk Pekinai

Vairākās spēļu epizodēs pat ierindas hokeja vērotājam bija ieraugāms, ka abi ir bez spēļu pieredzes. Mačā ar slovēņiem Gudļevskim itin bieži vārtos iznāca lēkāt no viena stūra uz otru, beigās nonākot uz ledus. Citkārt varbūt viņš pret šāda līmeņa sāncenšiem, kādi ir slovēņi, franči un baltkrievi, varbūt nospēlētu pārliecinošāk, taču ne velti saka, ka skola maksā naudu. Kristeram kādu mēnesi šādas skolas akūti pietrūkst. Tāpat kā vienam no pēdējās desmitgades mūsu labākajiem aizsargiem Artūram Kuldam. Regulāri nespēlējot, aizsargam vajag vismaz piecas, sešas spēles, lai atgrieztos savā līmenī.

Katrs no šā seksteta ar kaut ko paliks atmiņā. Uz “Dinamo” sastāva robežas balansējošais Sarkanis jau pirmajā mačā nopelnīja rezultatīvu piespēli, Ņekļudovs Latvijā zināms kā cilvēks, kurš var spēlēt gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Par Smonu dzirdētas labas atsauksmes no Šveices, kur mums aug vēl viens kustīgais aizsargs, Bergmanis pagaidām vēl meistarību krāj HK “Rīga”, bet 17 gadus vecais Vītoliņš no HS “Rīga” vienības jau pirmajā izgājienā uz ledus varēja iemest ripu vārtos.