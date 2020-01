Merzļikins uzvaru velta tēvam: Ticu, ka viņš no debesīm man palīdz

Merzļikina pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" viesos ar 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) pārspēja Vegasas "Golden Knights", pie punktiem tiekot 15. no pēdējām 17 spēlēm.

"Skatītāji bija uzvilkušies, viņiem bija līdzi mana bilde, ka esmu šeit ["Elvis is in the building"]. Esmu ļoti laimīgs un pateicīgs saviem komandas biedriem. Jo īpaši Deividam Savāram, kurš bloķēja vairākus metienus. Visa komanda man palīdzēja, tāpēc esmu pateicīgs saviem kolēģiem," pēc mača sarunā ar "FOX Sports" stāstīja Merzļikins.