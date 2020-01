Ankipāns: Komandā ir daudz jaunu hokejistu, kuriem šī ir laba skola

"Dinamo" svētdien viesos ar rezultātu 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) kapitulēja Ufas "Salavat Julajev" komandai. Rīdzinieki zaudējušu trīs mačos pēc kārtas, divos no tiem paliekot "sausā".

"Pretinieki uzvarēja pelnīti. No sākuma spēle itkā gāja no rokas, taču neizmantojām savas iespējas. Kaut kur pazuda pārliecība, kamēr pretinieki iemeta divus vārtus vairākumā. Spēle izgāja no rokām, un pret tādu komandu grūti atspēlēt trīs vārtus. Komandā ir daudz jaunu hokejistu, kuriem šī ir ļoti laba skola. Protams, nav patīkami zaudēt, taču kaut kas ir jāupurē," pēcspēles preses konferencē stāstīja Ankipāns.