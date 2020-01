Kazakevičam piedāvāts kļūt par futbola izlases galveno treneri

Janvāra sākumā laikraksts "Sporta Avīze" vēstīja, ka LFF naudas taupības nolūkos izsver iespēju piesaistīt vīriešu izlasei pašmāju speciālistu, pirms tam no amata atbrīvojot vien 2019.gada sākumā nolīgto Slavišu Stojanoviču.

Kazakevičs šādu informāciju sarunā ar TVNET nedz apstiprināja, nedz noliedza. Viņš sacīja, ka to nekomentēs.

"Par šo tēmu no manis komentāru nebūs. Man nav nekādas papildus informācijas, tikai izplatītās baumas. Pagaidām apkārt ir tikai spekulācijas. Izskatās, ka par to runā daudz vairāk, nekā ar mani kāds par to runā," lakonisks bija Kazakevičs.