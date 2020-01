Merzļikins kopš Korpisalo traumas sargājis "Blue Jackets" vārtus deviņos mačos pēc kārtas, šajā nogrieznī palīdzot komandai izcīnīt septiņas uzvaras. Latvijas hokeja vārtsarga statistikas rādītāji kopš gadu mijas ir vieni no labākajiem visā NHL.

"Kārtējo reizi pierādījās tas, ka bieži vien tiek dotas arī otrās iespējas. Elvim šī bija otrā iespēja. Varbūt tā pat bija pēdējā iespēja, lai uz viņu arī turpmāk skatītos kā uz potenciālo pirmo numuru. Elvis to tagad ļoti labi izmanto situāciju, jo mazinājās konkurence, kamēr Korpisalo ir traumēts," uzskata Irbe.

"Es pat nezinu, vai viņš savādāk māk. Būt otrajam vārtsargam - tas ir pavisam cits un ļoti smags darbs. Viņam ir pirmā vārtsarga mentalitāte, to var redzēt - kā viņš izturas un kā runā," domā Irbe.

Iepriekšējās septiņas sezonas "Blue Jackets" komandā spēlēja Krievijas hokejists Sergejs Bobrovskis, kurš tagad karjeru turpina Floridas "Panthers". Viņš pēdējos gados bija ne tikai Kolumbusas kluba vadošais ripu ķērājs, bet arī viens no labākajiem vārtsargiem NHL.

"The Hockey News" apskatnieks Stīvens Eliss nesen izteicās, ka pirms sezonas šķita, ka "Blue Jackets" komandai ir sliktākais vārtsargu tandēms visā NHL. Tā tas varbūt bija "uz papīra", bet realitāte izrādījās citādāka.

"Ja viņi abi spēlētu pagājušajā NHL sezonā tā kā viņi to ir darījuši šosezon - Elvis pēc Korpisalo traumas, bet Jonass pirms traumas - tad Kolumbusai pērn būtu bijis ļoti viegli šķirties no Bobrovska un pretī saņemt vēl kādu labu spēlētāju vai augstas kārtas drafta numuru," teica Irbe.

"Elvim nācās drusku pasvīst, mazliet panervozēt. Bet tagad to vilni viņš ir noķēris. Būs interesanti, kad atgriezīsies Korisalo. Diez kā tad viss attīstīsies. Tā Elvim būs atkal jauna pieredze."

"Korpisalo tiks dotas iespējas iespēlēties. Tiks izmantots moments - negribās tā teikt, bet tas tā notiks - Elvim būs kāda neveiksmīgāka spēle, pēc kuras vārtos stāsies Korpisalo. Iespējams, ka Korpisalo dos spēlēt pirmo no divām spēlēm, kas tiks aizvadītas divu dienu laikā. Viņam būs mazliet favorītisms," prognozē Irbe.

"Šī komanda ir ļoti pacēlusies, tā cīnās par iekļūšanu "play-off" turnīrā. "Blue Jackets" nebūs citu variantu, kā likt vārtos to vārtsargu, kurš uzvar spēles, nevis to spēlētāju, kuru viņi grib gatavot un apčubināt. Ja Elvis uzvarēs regulāri, kā viņš to ir darījis pēdējā laikā, sliktākajā gadījumā aizvadīto spēļu skaits abiem būs jādala uz pusēm."