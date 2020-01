BK "Ventspils" sīvā galotnē pieveic "Landstede Hammers" komandu

Citā spēlē Ainara Bagatska vadītā "Kyiv" viesos piedzīvoja negaidīti smagu zaudējumu pret Kermendas "Egis" basketbolistiem no Ungārijas - 74:96 (13:33, 19:27, 20:23, 22:13).

"Ventspils" pirmajā posmā triumfēja savā grupā, pa divām reizēm pārspējot Prištinas "Sigal" no Kosovas, Nikosijas APOEL no Kipras un Baireitas "Medi" no Vācijas. Savukārt "Egis" grupā sešās spēlēs divreiz zaudēja Dānijas klubam Orhūsas "Bakken Bears", bet pārējās četrās cīņās pieveica Somijas komandu "Kataja" un Polijas vienību Varšavas "Legia".