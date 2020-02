Bukša: Olimpiskās spēles izšķirs manu turpmāko karjeru

"Ar menedžeri runājām, ka nav īsti jēgas tērēt enerģiju sacensībām un stresot, bet tā vietā ieguldīt pamatus jau vasaras sezonai. Ņemot vērā to, ka Olimpiāde ir tepat aiz stūra, šādā veidā varētu ieekonomēt vairāk laika sagatavošanās procesā. Iepriekšējā sezonā to nevarējām, jo nebija tik liela budžeta. Tagad lietosim budžetu, kas piešķirts par U-23 Eiropas čempionāta zeltu, līdz ar to varam labāk sagatavoties. Vai mēs paspēsim? Tas ir jautājums..." stāstīja sportiste.