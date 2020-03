Gulbis pirms Deivisa kausa pasaules rangā pakāpjas 59 pozīcijas

Savukārt ranga pirmajā desmitniekā traumētais Rodžers Federers no Šveices zaudējis trešo pozīciju, samainoties vietām ar iepriekš vietu zemāk esošo Dominiku Tīmu no Austrijas. Pārējās pozīcijas izmaiņas nav notikušas.

Pasaules vadošā rakete aizvien ir serbs Novaks Džokovičs, viņam seko Rafaels Nadals no Spānijas, bet aiz Tīma, kuram šis ir karjeras rekords rangā, un Federera, piecinieku noslēdz Daniils Medvedevs no Krievijas. Tālāk seko grieķis Stefans Cicips, vācietis Aleksandrs Zverevs, itālis Mateo Beretīni, Gaēls Monfiss no Francijas un Dāvids Gofēns no Beļģijas.