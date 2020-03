Ozoliņš: Laukumā atstāju visu, ko varēju

Ozoliņš piektdien tenisa centrā "Lielupe" Deivisa kausa Pasaules otrās grupas "play-off" dueļa pirmajā spēlē ar 6-7 (9:11), 5-7 piekāpās ēģiptietim Mohamedam Safvatam. Par to, ka debitēs Latvijas izlasē, Ozoliņš uzzināja pēc ceturtdienas treniņa.

"Nospēlēju labu maču neatkarīgi no rezultāta. Ja būs jāspēlē rīt, būšu maksimāli gatavs. Ir nepatīkami zaudēt Latvijā fanu priekšā, taču nejūtos vīlies, jo laukumā atstāju visu, ko varēju."

Ozoliņš uzskata, ka Latvija joprojām ir favorīte mačā ar Ēģipti: "Domāju, ka joprojām esam favorīti, jo Ernests Gulbis ir augstākā līmeņa spēlētājs, neskatoties uz reitingu. Daudz kas būs atkarīgs no dubultspēles."

Spēles laikā vairākkārt ēģiptietim bija pretenzijas pret tiesnešiem, jo, viņaprāt, Ozoliņš vairākkārt izsita autā, bet tiesneši to nekonstatēja. Savukārt videoatkārtojuma mačā nebija. Pēc mača viņš tikai pateica, ka "visi, arī tiesneši, dara visu, ko var, un neviens speciāli nekļūdās."

"Ar Tas bija mans pirmais mačs gadā. Viņš uzvarēja ar 6-4, 6-4. Iemācījos no viņa daudz un sapratu, kas ir jādara, lai pats būtu labāks," zaudējuma pozitīvo lomu un Gulbja kā ceļarādītāja lomu pieminēja ēģiptietis. "Tas man vēlāk palīdzēja uzvarēt "Challenger" sērijas turnīru. Viņš ir labs spēlētājs, bet katrs mačs atšķiras. Tā ir Deivisa kausa burvība, ka te var notikt viss kas."

"Dubultspēlēm esmu pieteikts, bet to izlems treneris, kurš spēlēs," to, ka vēl nav skaidrs, kurš sestdien aizvadīs dubultspēles, apstiprināja tenisists. "Vairāk spēlēju vienspēles, bet arī dubultspēles, jo tās man palīdz labāk aizvadīt arī vienspēles. Ja ir iespēja uzspēlēt dubultspēlēs ar draugiem vai labiem paziņām, to parasti izmantoju."