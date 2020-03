Koziols: Līgumu ar Hārtliju pagarinām katru gadu

Šobrīd LHF dienas kārtībā ir jautājumi, kas saistīti ar pasaules čempionātu, kam būtu jānotiek no 8. līdz 24. maijam Šveices pilsētās Cīrihē un Lozannā. Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) prezidents Renē Fāzels pats vairākkārt neslēpis, ka, visticamāk, pasaules čempionāts tiks atcelts un par to oficiāli tiks paziņots tuvākajā laikā.

"Gatavojamies olimpiskajam atlases turnīram. Cerams, ka to neatcels," teica LHF ģenerālsekretārs.

Viens no 2022. gada Pekinas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīriem paredzēts "Arēnā Rīga" augusta beigās. Latvijas izlasei jātiekas ar Franciju, Itāliju un Ungāriju. Ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm izcīnīs grupas uzvarētāja. Vieta Olimpiādē jau nodrošināta Kanādai, Krievijai, Somijai, Zviedrijai, Čehijai, ASV, Vācijai, Šveicei un mājiniecei Ķīnai.

"Tad, kad tas būs iespējams, gribam uztaisīt Latvijas izlasei nometni," norādīja Koziols. "Gribam izmantot iespēju, jo daudzi hokejisti būs brīvi no darba klubā un varēs trenēties, bet tas būs tikai tad, kad to varēs izdarīt. Šobrīd mēs nezinām, kad, viss atkarīgs no ārējiem apstākļiem."