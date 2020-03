Edgars Točs: Neizmirstam, ka pēc tumsas nāk saule

Koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatības mazināšanai nolemts, ka no šī gada 17.marta uz ārkārtas situācijas laiku līdz 14.aprīlim tiek apturēti visi starptautiskie avio, dzelzceļa, jūras un autobusu pasažieru pārvadājumi.

"Pirms aizbraukšanas cilvēkiem, kas šeit uzturējušies ilgāk par trim mēnešiem, ir jākārto vīza. Līdz ar to mēs ar ģimeni to nevarējām paspēt, lai kā to gribētu. Bija risks, ka kaut kur iestrēgsim, piemēram, lidostā Turcijā."