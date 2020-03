HK "Rīga" treneris Vilkoits: Visvairāk atcerēšos 17 spēļu izbraukuma sēriju

"No sezonas visvairāk atcerēšos pēdējo posmu (no novembra līdz sezonas beigām). Tas bija garš 17 izbraukuma spēļu periods, kas bija piesātinātiem notikumiem bagāts," skaidro galvenais treneris, kurš pats savulaik bija viens no "Rīga" komandas līderiem. "Iemācījāmies, kā pieiet darbam, jo bija daudz braukāšanas pa Krievijas austrumiem, kā arī pa vidu vēl bija U-20 izlašu pārtraukums, kurā valstsvienību pārstāvēja vairāki "Rīgas" hokejisti."