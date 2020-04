Latvijas Futbola arodbiedrība izvirza prioritātes dīkstāves periodam

Tomēr aktuālākā tēma dīkstāves laikā ir futbolistu atalgojums. Daļa futbola klubu ir meklējusi iespēju izmantot kādu no valstī noteiktajiem kompensācijas mehānismiem. Taču šobrīd daudzi no tiem ir saskārušies ar grūtībām, apgūstot kādu no piedāvātajām opcijām, un skaidri iezīmējas viena no Latvijas futbola problēmām - nesakārtotas darba attiecības starp darbinieku un darba devēju. Tādējādi daļa spēlētāju šajā situācijā ir sociāli neaizsargāti un ir spiesti samierināties ar faktu, ka alga netiek izmaksāta, klubs pieņem vienpusēju lēmumu par tās samazināšanu vai lauž līgumu.