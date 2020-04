Džordana biogrāfiskā seriāla pirmās sērijas pārspējušas ESPN dokumentālo pārraižu rekordu

"Nielsen" kompānijas veiktās aplēses liecina, ka svētdien pirmās divas sērijas ESPN televīzijā noraudzījās 6,1 miljons skatītāju. Šajā statistikā netiek ņemti vērā skatītāji, kuri seriālu skatījās kādā no straumēšanas platformām.

Iepriekšējais rekords piederēja filmai par beisbola un futbola spēlētāju Bo Džeksonu. 2012.gadā viņa biogrāfisko filmu "You Don't Know Bo" zilajos ekrānos noraudzījās 3,6 miljoni ESPN skatītāju.

"The Last Dance" tiek pārraidīta ESPN un ESPN2 kanālos. Otrajā kanālā seriālā ir izgrieztas intervējamo pateiktās rupjības.

Jaunais seriāls svētdien bija visapspriestākais temats sociālajā vietnē "Twitter", turklāt 25 no 30 populārākajām tēmām bija saistītas ar "The Last Dance".