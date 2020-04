Štromberga BMX trase "Valmiera" gūst atzinību skatē "Latvijas gada būve"

Skates "Gada labākā būve Latvijā 2019" sadarbībā ar "PERI" rīkotāji ir gandarīti paziņot laureātus astoņās nominācijās un Lielās balvas ieguvēju – 2019. gada izcilāko būvi – kultūrtelpu Hanzas perons. Skates žūrijas vadītājs Normunds Grinbergs, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents, sveic dalībniekus: "Skatē pieteiktās būves spilgti atspoguļo tendences nozarē. Šogad varam secināt – ikviens pieteiktais un žūrijas novērtētais objekts neatkarīgi no apjoma ir nozīmīgs savā vietā un pielietojumā. Tāpēc ikvienas skatei pieteiktās būves īpašnieki, arhitekti, projektētāji, konstruktori, būvnieki un iemītnieki var būt gandarīti – nominētie objekti ir ar izcilu nozīmi un kvalitāti."

Vairāk nekā 12 000 m2 lielajā teritorijā ir izbūvēta trase un ēkas ar starta kalniem 5m un 8m augstumā, dodot iespēju jaunākajiem BMX braucējiem startēt arī no 3m augstuma. Starta ēkā ir iekštelpu treniņu telpas, mehāniskās darbnīcas riteņu apkopei, lekciju un atpūtas telpas sportistiem, noliktavas, telpas treneriem un ģērbtuves.

Objekts ekspluatācijā tika nodots 2019.gada 17.jūnijā. No 11. līdz 14. jūlijam Valmiera uzņēma Eiropas čempionātu BMX riteņbraukšanā ar 1060 sportistiem no 26 valstīm, tā radot vienu no lieliskākajām sacensību pieredzēm sportistiem un līdzjutējiem un ievērojamu ekonomisko devumu reģionam un valstij kopumā.