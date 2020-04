FIBA ģenerālsekretārs: Nesūtīsim spēlētājus tur, kur neļautu doties saviem bērniem

Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīri tiks izspēlēti laika posmā no 2021.gada 22.jūnija līdz 4.jūlijam.

Lai izvairītos no sadursmes kalendārā ar olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīriem, 2021.gada Āfrikas čempionāts, kas norisināsies no 24.augusta līdz 5.septembrim, un Āzijas kauss, kuru izspēlēs no 17. līdz 29.augustam, tiek pārplānoti attiecīgi par vienu un divām nedēļām, 2021.gada augustā.