Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Par titulu – divi. Par "bronzu" – četri?

Jaunās sejas

Nebija tā, ka kāds no virslīgas ārzemju jaunpienācējiem vai kāds no jaunajiem vai nedaudz piemirstajiem pašmāju futbolistiem īpaši izceltos. Jau pēc spēles ar FK “Liepāja” gribēju izcelt Oļģertu Raščevski no FK “Grobiņa”, un šoreiz atkal ir iemesls to darīt. 22 gadus vecais Daugavpils futbola audzēknis dzimtās pilsētas komandā virslīgā debitēja vēl pirms pieciem gadiem, savā otrajā sezonā piedalījās jau 20 spēlēs, un par viņu runāja (arī tagad vēl piemin) kā par vienu no talantīgākajiem savas paaudzes futbolistiem, taču īsti nostiprināties komandā neizdevās.