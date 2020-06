Jaunups pauž kritiku Latvijas Basketbola savienībai, Vējonim un Ciprusam

"Pārsteidz tas, ka par ģenerālsekretāru tiks apstiprināts cilvēks, kuru iepriekšējā valde faktiski atlaida no Jaunatnes līgas direktora amata par slēptu aģenta palīga pienākumu veikšanu," rakstīja Jaunups.

"Kaspars Cipruss arī meloja vadībai un maldināja klientus. Par to ir daudz informācijas. Un tas viss notika darba laikā. Valdē šos faktus analizēja un atzina par kliedzošiem pārkāpumiem arī topošais Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Žoržs Tikmers," kritiku pauž Jaunups.

"Lēmums bija gandrīz vienprātīgs, ka šāda persona nedrīkst turpināt darbu LBS, bet nu šī persona vadīs federāciju. Bet Dievs ar to. Latvijas basketbols tik maz ir atkarīgs no federācijas, ka daudz sliktāk jau nekļūs. Es šo rakstu cita iemesla dēļ. Uzskatu, ka Edgaram Šnepam no amata bija jāaiziet jau pirms ilgāka laika," uzskata bijušais LBS pārstāvis.