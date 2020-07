NHL un NHLPA vienojas par sezonas turpinājuma protokolu

NHL komisāra vietnieks Bils Deilijs sarunā ar ziņu aģentūru "Associated Press" norādīja, ka abas puses ir vienojušās par protokola saturu, taču aizvien noris sarunas par kolektīvās vienošanās līgumu, kurā iekļautie punkti arī noteiks, vai NHL spēlētāji turpmākajos gados drīkstēs piedalīties Olimpiādēs.

Lai sezonas turpinājuma protokols iegūtu juridisku spēku, par to jābalso vismaz divām trešdaļām no NHL valdes, kā arī lielākajai daļai no spēlētāju izpildkomitejas.