NBA treneri noteikuši līgas labākos aizsardzības spēlētājus

"Viņš maina spēli šajā laukuma galā (aizsardzībā)," par Beverliju sacīja viens no treneriem.

"Pēc gada vai diviem viņš būs šā saraksta augšgalā," runājot par "Heat" centra spēlētāju, teica viens no treneriem.

P. Dž. Tukers jau sen ir bijis viens no respektētākajiem aizsargiem līgā. Viņa vēlme šosezon spēlēt centra pozīcijā Hjūstonas "Rockets" komandas mazajā sastāvā to vēl vairāk apstiprina.

Milvoki "Bucks" aizsargs Bledso galvenās uzslavas saņēma no NBA treneriem par savu fizisko spēku šajā pozīcijā. "Nepiekāpīgs ir Ēriks," uzskata treneri.

Daži nozīmīgi spēlētāji, kas palika aiz līnijas, bija Pols Džordžs no Losandželosas "Clippers", Drū Holidejs no Ņūorleānas "Pelicans", Paskāls Siakams no Toronto "Raptors" un Milvoki "Bucks" pārstāvis Bruks Lopess.