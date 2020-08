Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Ziņas par "Olimp" galu ir stipri priekšlaicīgas...

Arī uzbrukumā ir vairāki labi papildinājumi. No "Dinamo" - Vitālijs Pavlovs, no Polijas atgriezies Kirils Galoha, no "Dinamo" - pērn tur astoņas spēles aizvadījušais olimpietis Reinis Mārtiņš Lejnieks, uz pārbaudes laiku komandā trenējas pērnā čempionāta rezultatīvākais uzbrucējs Gatis Sprukts ("Zemgale"), kā arī Lauris Bajaruns no "Kurbada". Vai visi nosauktie arī spēlēs? Širokovs ir reālists: ja būs labi piedāvājumi no ārzemju klubiem, neviens ar varu turēts netikšot. Komandā nav un droši vien nebūs abu uzbrukuma leģionāru (Hasanšins, Ribčiks), bet viens no HS "Rīga" treneriem Vladislavs Koniševs vairāk pievērsīšoties pamatdarbam.