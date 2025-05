Video Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Līderu maiņa nenotika. Līderu trio – jau atraujas?

Jaunās sejas

22 gadus vecais čehu pussargs Dāvids Holoubeks no FS “Jelgava” savus pirmos vārtus virslīgā guva vēl 6. kārtas spēlē ar BFC “Daugavpils”, mačā ar “Grobiņu” viņš izcēlās vēlreiz un aizvadīja vēl vienu pārliecinošu spēli. “Čehu desants” Jelgavas komandas rindās sevi pilnībā attaisno un Holoubeks ir tajā viens no labākajiem. Izgājis labu skolu vienā no slavenākajiem Čehijas klubiem Prāgas “Sparta” (pašreizējā Čehijas čempione, pavisam – 38 čempiona tituli Bohēmijas, Čehoslovakijas un Čehijas čempionātos), kluba pirmajā komandā viņš netika (spēlēja B komandā, bet pirms nonākšanas Jelgavā – Vlašimas komandā pēc ranga otrajā līgā) un nonākšana mūsu virslīgā viņam ir tramplīns karjeras turpināšanai. Lai no tramplīna kaut kur izdevīgi aizlektu, ir jāaizvada labu sezonu un Holoubekam pagaidām tā tāda ir.