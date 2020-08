Latvijas jātniece Siliņa pirmo reizi startē PK posmā un izcīna 4. vietu

Sabīne Siliņa: "Esmu ļoti gandarīta ar rezultātu, ko parādīju Igaunijā. Visas trīs dienas pamatmaršrutus veicu bez soda punktiem. Gan man, gan Fantastam šis bija pirmais Grand Prix, turklāt mēs to izlecām nenogāžot nevienu šķērsli. Maršruts bija diezgan sarežģīts, mēs ar Fantastu centāmies atdot sevi visu, un kopā mums izdevās. Es nevaru aprakstīt tās emocijas, kādas man bija, lecot šādu augstumu, un to milzīgo prieku par sasniegto rezultātu. Vienmēr biju sapņojusi par to, ka lekšu Gand Prix. Kad biju maza, skatījos ar apbrīnu no apakšas uz tiem augstajiem šķēršļiem un jātniekiem, kuri startē 160 cm maršrutos. Tagad es lecu kopā ar viņiem un tas ir kaut kas īpašs."