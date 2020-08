Porziņģis: No šādām kļūdām var mācīties

"Vajadzēja būt gudrākam, jo biju jau iekrājis vienu tehnisko piezīmi. Tajā brīdī kaut kā tas neienāca prātā. Šādā situācijā neesmu bijis, un viņiem izdevās no manis izdabūt vēlamo reakciju. Man jāmācās no notikušā un jādodas uz priekšu. Nevaram atļauties šādi rīkoties, taču no šādām kļūdām var mācīties tikai reālās spēles situācijās," secināja Porziņģis.