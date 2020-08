Prūsis: Bobslejs jāvirza tālāk arī bez mūsu čempioniem

"Cerams, ka laiks nebūs ļoti silts. Pērn mums laika apstākļi patraucēja, jo Siguldā siltā laikā nevar izmantot starta estakādi, jo nevar ledu uzliet - tas vienkārši kūst. No vienas puses gribas, lai laiks ir silts un var ārā trenēties, bet no otras puses vajag vēsumu, lai var estakādi izmantot."

"Viennozīmīgi pietrūkst tās estakādes. Neskaitot tās sezonas, kad mēs kādus 6-7 gadus to izmantojām kā ledus estakādi, mēs vēl kādas 17 sezonas izmantojām to kā vasaras estakādi - bez ledus, bet uz sliedēm. Pēkšņi tā ir nogriezta. Un tas banālākais, ka neviens no Bobsleja federācijas pārstāvjiem netika par to brīdināts. 2017. gadā sākās stadiona rekonstrukcija, tur uztaisīja celtniekiem telpu, kur pārģērbties un instrumentus glabāt," sacīja Prūsis.