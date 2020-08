Latvijas futbola izlases rekordists Vitālijs Astafjevs joprojām spēlē par "otro bumbu"

Jūs bijāt nacionālās izlases treneru korpusā tai laikā, kad izlases līdzjutēji tika iepriecināti biežāk. Tolaik varbūt trūka uzvaru, bet bija regulāri neizšķirti ar tādām spēcīgām komandām kā Turcija, Čehija, Islande… No tā laika sastāva daudzi spēlētāji turpināja pārstāvēt valstsvienību, taču rezultāti vairs nebija tik labi. Kāpēc tā?

Man šķiet, ka atbilde ir acīmredzama - mums bija laba izlase, izvēlēts pareizais ceļš - pieredzes un jaunības sakausējums. Domāju, ka ar laiku tas būtu devis vēl saldākus augļus. Taču visiem rezultāts nepieciešams tagad un uzreiz. Daudzi arī ar tiem neizšķirtiem nebija īsti mierā. No visas futbola sabiedrības bija liels spiediens. Neviens nezina, cauri kam psiholoģiski gājis treneris Pahars. Taču tas bija ļoti sarežģīti. Pie laba snieguma, labiem rezultātiem neapmierinātība tikai auga un auga. Lūzuma brīdis pienāca Gruzijā, kas nebija viennozīmīgi vērtējama spēle. Bija tas krahs, sekoja izmaiņas. Nāca ārzemju speciālisti. Sākās meklējumi, pārmaiņas, rotācija… Manā uztverē ir labi, ka tagad atgriezāmies pie vietējā speciālista, kurš mūsu futbolu pazīst. Ceru, ka drīz sāksies augšupeja. Zaudējām laiku - tas, manuprāt, ir acīmredzami.

Tai pašā laikā - virkne futbolistu spēlēja gan pirms pieciem gadiem, gan vēlāk. Un no malas šķiet, ka ne visi no viņiem pratuši saglabāt sevī pozitīvu ambīciju izsalkumu.

Tas ir ļoti diskutabls jautājums. Jābūt pārmantojamībai, jābūt pieredzes nodošanai. Ir pazaudēts balanss. Arī jauniem un perspektīviem futbolistiem. Vienā brīdī aptrūkās pieredzējušo, kuri savas līdera dotības nodotu nākamajai paaudzei. Diemžēl tagad redzam, ka izlasei nav līderu. Un arī tas ir viens no šīs lejupslīdes iemesliem. Ir futbolisti, kuru meistarība un prasmes ļautu spēlēt labāk, bet izlasē viņi nespēja uzņemties līderu nastu. It sevišķi grūtos brīžos, kad tas visvairāk nepieciešams. Uzskatu, ka ar šādiem spēlētājiem, meistarību un attieksmi neesam pelnījuši to vietu FIFA rangā, kurā esam, bet tā tas diemžēl ir.