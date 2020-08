NBA "burbulis" Orlando var pārsprāgt

"Bucks" komanda ir tieši no Viskonsinas štata. Un Kenoša ir mazāk nekā stundas brauciena attālumā no Milvoki.

"The Athletic" žurnālists Šems Čaranja tviterī vēsta, ka "burbulī" esošās komandas sasaukušas sapulci, lai lemtu par tālāku darbību un iespējamo sezonas pārtraukšanu.

Sapulci priekšlaicīgi pametis viena no līgas spožākajām zvaigznēm Lebrons Džeimss no "Lakers". Aktīvi par sezonas atcelšanu iestājies arī viens no "Clippers" līderiem Kavai Lenards.