Trīs komandas par mērķi izvirzījušas izcīnīt OHL čempionu kausu

"Prizma"/IHS komanda bijusi pārdomu priekšā, vai piedalīties šīs sezonas čempionātā. Tomēr pieņemts lēmums spēlēt. "Neskatoties uz to, ka esam viena no retajām komandām, kurai pašvaldība nepalīdz nevienā no pozīcijām, esam apņēmības pilni izrādīt pretestību ikvienai no komandām," sacīja "Prizma"/IHS galvenais treneris Ēriks Miļuns.