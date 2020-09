Šmēdiņš: Nīderlandē vērtīgākais bija sparinga mači

Turnīrā ar 16.numuru izliktie latvieši ar 2-0 (21:17, 21:18) pārspēja Igaunijas duetu Kusti Nelvaks/Marts Tīsārs, kuri Jūrmalā spēlē ar 17.numuru.

Igaunijas duets latviešiem ir labi zināms. Arī Latvijas dueta treneris Marko Solustri pirms mača pateica, kā jāspēlē.

"Punktu gūšana pēc serves uzņemšanas varēja būt labāka, bet citi elementi sanāca – aizsardzība, bloks…" saka Šmēdiņš. "Pretinieki brīžiem agresīvi uzservēja un izsita mūs no servju uzņemšanas, bet kopumā bijām labāki."

"Igauņi labi nospēlēja. Viņiem nebija spiediena, daudzkas laukumā sanāca," piebilst Samoilovs. "Spēļu prakse mums bija – gan Latvijas čempionātā, gan "King of the Court", gan pie norvēģiem bijām aizbraukuši. Galvenā atšķirība bija centrālais korts."

Šmēdiņš stāsta, ka "King of the Court" komercturnīrs ir īpatnējs un pavisam atšķirīgs no parastā pludmales volejbola, un tajā ir neiespējami mainīt spēles ritmu,

"Tomēr Nīderlandē vērtīgākais bija sparinga mači, jo katru dienu mums bija arī pa diviem treniņiem un svaru zāle," uz Utrehtas turnīru kā sagatavošanās posmu Eiropas meistarsacīkstēm norāda spēlētājs. "To, ka šeit ir pavisam savādāka spēle, apliecina kaut vai "King of the Court" uzvarētāju šveiciešu Marko Kratigera un Floriana Brēera zaudējums Jūrmalā jau pirmajā mačā. Šeit var mainīt spēles ritmu – pavilkt kādu epizodi garāku vai spēlēt ātrāk. "Kingā", ja esi zirgā, ir ļoti grūti atrast pretspēli."

"Favorītos ieskaitu mūsu nākamos pretiniekus norvēģus Annešu Mūlu un Kristianu Sērumu, poļi Pjotrs Kantors un Bartošs Lošjaks pārsteidza. Tie paši vācieši Jūliuss Tole un Klemenss Viklers, beļģi Drīss Kokelkorens un Toms van Valle ļoti labi nospēlēja Utrehtā," favorītus min Samoilovs.

Puiši, vaicāti par gaidāmajiem laika apstākļiem, attrauc, ka maz kuram patīk auksts, lietains un vējains laiks.

"Tomēr vējainos laika apstākļos, piemēram, pret tiem pašiem norvēģiem mums vējā varētu būt izdevīgāk spēlēt," domā Šmēdiņš. "Tad spēku samēri ir līdzīgāki, jo viņi ir ļoti fiziski spēcīgi, bet šādos apstākļos viņu priekšrocības nedaudz zūd."

Rīt mačā par pirmo vietu grupā latvieši tiksies ar turnīra galvenajiem favorītiem Mūlu un Sērumu.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 16 valstīm un sieviešu duetus no 13 valstīm.

Turnīrs Covid-19 pandēmijas dēļ pretendē uz viena no sezonas spēcīgākajiem turnīriem dalībnieku ziņā statusu pasaulē.

Kaut gan olimpiskais rangs saistībā ar Covid-19 pandēmiju tika iesaldēts šī gada 16.martā, tradicionāli Eiropas čempionāts ir viens no turnīriem, kurā komandas cīnās par olimpiskā ranga punktiem.

Volejbolisti cīnīsies arī par kopējo balvu fondu 200 000 eiro apmērā.

Lēmums par sacensību organizēšanu Latvijā tika pieņemts Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) 2020.gada 7.jūlija valdes sēdē.

Iepriekšējā Eiropas čempionātā Jūrmalā 2017.gadā par vicečempioniem kļuva Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs. 2017.gada augustā Šmēdiņš ar Samoilovu tika līdz finālam, kur piekāpās itāļiem Danielem Lupo un Paolo Nikolai, bet pārsteidzoši augsto piekto vietu izcīnīja Graudiņa un Kravčenoka, kā arī Mārtiņš Pļaviņš ar Haraldu Regžu.