Šmēdiņš: Uzbrukumā nevar tā spēlēt

"Dažās sacensībās ir tā, ka centrālais korts ir vienā vietā, bet pārējie - kāda puskilometra attālumā. Tas ir apmēram tas pats, tikai nevajag braukt ar transportu uz citu vietu. Apstākļi visiem bija vienādi. Organizatori darīja visu, lai sakārtotu un pludmales volejbols atgrieztos Jūrmalā. Ļoti žēl, ka nevarējām parādīt labāku rezultātu un tik agri izstājāmies no turnīra," secināja Samoilovs.

"Šogad nekādu sacensību vairs nav. Bija ilgs sagatavošanās posms, apmēram no aprīļa. Pēc tik ilga sagatavošanās perioda bez sacensībām gribās atpūsties kādu laiku no pludmales volejbola," atzina Samoilovs.

Viņaprāt, no atlikušajiem duetiem favorīti uz uzvaru turnīrā ir norvēģi Annešs Mūls un Kristians Sērums.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 15 valstīm un sieviešu pārus no 13 valstīm.