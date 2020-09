Gulbis ATP rangā atkāpjas par divām pozīcijām

Pirmajā desmitā izmaiņas notikušas vien pašā lejas galā. Spānis Roverto Bautista-Aguts pakāpies uz desmito pozīciju, kā rezultātā Denis Šapovalovs no Kanādas atrodams 11.vietā. Aizvien pirmo vietu rangā ieņem serbs Novaks Džokovičs, tālāk seko spānis Rafaels Nadals, jaunais "US Open" čempions Dominiks Tīms no Austrijas un pieredzes bagātais šveicietis Rodžers Federers. Piektais ir krievs Daniils Medvedevs, grieķis Stefans Cicips atrodas pozīciju zemāk, bet nākamās vietas ieņem vācietis Aleksandrs Zverevs, Mateo Beretīni no Itālijas un francūzis Gaēls Monfiss.