Rīgas "Dinamo" komandā 13 pārstāvji inficēti ar Covid-19

No 188 vakar konstatētajiem saslimšanas gadījumiem 13 inficēšanās gadījumi konstatēti cilvēkiem, kas atgriezušies no Baltkrievijas. Arāja apstiprināja, ka šie gadījumi konstatēti vienā komandā, gan neprecizējot, vai saslimušo vidū ir tikai spēlētāji, vai arī citi ar komandu saistīti cilvēki.

"Dinamo" hokejisti mājās atgriezās no četru spēļu turnejas, kas no 3. līdz 11.oktobrim iekļāva spēles viesos ar Kaspara Daugaviņa pārstāvēto Maskavas apgabala "Vitjaz", "Soči", Jāņa Kalniņa pārstāvēto Helsinku "Jokerit" un Minskas "Dinamo".

Vadoties pēc Nacionālā veselības dienesta datiem, pagājušajā diennaktī stacionēti kopumā 11 Covid-19 pacienti. Kopumā stacionāros ārstējas 69 pacienti, no kuriem 63 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet seši ir ar smagu slimības gaitu. Vienlaikus aizvadītajā diennaktī no stacionāra izrakstīti 12 pacienti, līdz ar to kopumā no stacionāra izrakstīts 281 pacients, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.