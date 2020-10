"Jēkabpils Lūši" otro reizi sezonā meistarlīgā apspēlē RTU/"Robežsardze"/"Jūrmala"

Mājiniekiem laba spēle Kristapam Šmitam, kurš no 27 punktiem piecus sakrāja blokā un divus - ar servi. 13 punktus guva Pāvels Jemeļjanovs, trīs no tiem sakrājot blokā, 12 punktus - Armands Āboliņš, kuram pa diviem punktiem ar servi un bloku, bet desmit punkti, no kuriem divi - blokā, Zigurdam Adamovičam.