Meivezers: Boksā ir pārāk daudz jostu. Šie mēsli ir jāsatīra

Lai noteiktu absolūto pasaules čempionu boksā, cīkstonim vienlaicīgi īpašumā jābūt visām četrām jostām - WBA, WBC, IBF un WBO. Šādi kritēriji ir spēkā kopš 2007. gada. No 1963. līdz 1983. gadam pietika ar divām jostām (WBA un WBC), bet pēc tam tika pievienotas arī IBF (1983. gadā) un WBO (2007. gadā) jostas.

43 gadus vecais Meivezers karjeras laikā kļuva par pasaules čempionu vairākās svara kategorijās. 2017. gadā viņš noslēdza boksera karjeru nepārspēts - 50 uzvaras tikpat cīņās. Viņš ir arī viens no visu laiku finansiāli veiksmīgākajiem sportistiem, jo karjerā nopelnījis vairāk nekā miljardu ASV dolāru.

Organizācijas parasti prasa 3% komisijas maksu no čempiona un pretinieka, kurš viņu izaicina. Līdz ar to, ja cīņas likme ir četras pasaules čempiona jostas (IBF, WBA, WBC un WBO), tad bokseriem komisijā jāsamaksā 12% no sava honorāra.