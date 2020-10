Gulbis pēc neveiksmes Nursultanā zaudējis divas pozīcijas ATP rangā

Savukārt pirmajā desmitā izmaiņas nav notikušas. Pirmais aizvien ir serbs Novaks Džokovičs, tālāk seko spānis Rafales Nadals, Dominiks Tīms no Austrijas un Rodžers Federers no Šveices, kurš vēl dziedē savainojumu. No piektās līdz devītajai pozīcijai attiecīgi atrodami grieķis Stefans Cicips, Daniils Medvedevs no Krievijas, vācietis Aleksandrs Zverevs, Andrejs Rubļevs no Krievijas un argentīnietis Djego Švarcmans. Pirmo desmitnieku noslēdz itālis Mateo Beretīni.