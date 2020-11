Paldies @basketbols un treneru kolektivam par šīs vasaras treniniem kopā ar Latvijas izlasi. Gribētos teikt uz tikšanos! 😉#mūsuzemelatvija🇱🇻🇱🇻🇱🇻

A post shared by Janis Blums (@blums45) on Jul 31, 2020 at 12:06pm PDT