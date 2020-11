Gulbis: Nekad nebiju redzējis tādu enerģiju no Latvijas izlases spēlētājām

"Varbūt pirmajā spēlē bija kādas kļūdas, jo trūka izlašu spēļu prakse. Gribētu paņemt labāko no šīm spēlēm. Arī nākamajos mačus februārī būs jāuzņemas atbildība, jābūt vēl nekaunīgākām un jācīnās. Nekas par brīvu nenāks. Šodien mēs to pierādījām, līdz ar to bija sekmīgs iznākums," atzina Gulbis.