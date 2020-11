Latvijas Futbola arodbiedrība aicina pārtraukt virslīgas sezonu

"Pēdējās nedēļas laikā teju katram desmitajam "Optibet" virslīgas spēlētājam konstatēta inficēšanās ar Covid-19. Šis procentuālais īpatsvars, ja to attiecinātu uz Latvijas iedzīvotāju kopskaitu, nozīmētu 20 000 saslimušo vienā nedēļā. Ir steidzami jāpieņem mēri un jāapstādina Covid-19 izplatība Latvijas futbolā," norāda Latvijas Futbola arodbiedrības valdes priekšsēdētājs Kaspars Gorkšs

"Pēdējie starptautiskie pētījumi liecina, ka profesionālie sportisti ietilpst paaugstinātā riska grupā un pakļauj sevi papildu bīstamībām, inficējoties ar Covid-19. Pētījumu rezultātā sportistiem konstatētās sirdsdarbības izmaiņas pēc inficēšanās ar Covid-19 ir pastiprinājušas bažas par to, ka kopumā šiem jaunajiem, veselīgajiem sportistiem, saslimstot ar Covid-19 vieglā formā, vēlāk var tikt konstatētas dažādas sirds patoloģijas," teikts arodbiedrības paziņojumā.

Esam nosūtījuši Latvijas Futbola federācijai oficiālu vēstuli, kur mēs lūdzam LFF ņemt vērā publiskajā telpā izskanējušo Virslīgas un to pārstāvošo klubu viedokli, kā arī spēlētāju un viņu tuvinieku drošības un veselības apsvērumus, un nekavējoties priekšlaicīgi pārtraukt 2020.gada "Optibet" Virslīgas čempionātu. Turpmākās diskusijās par "Optibet" virslīgas turpināšanu vai pārtraukšanu lūdzam iekļaut arī LaFA pārstāvjus, lai pilnvērtīgi tiktu pārstāvētas spēlētāju intereses. LaFA sagaida atbildīgu rīcību no Latvijas futbola federācijas puses, jo futbols vienmēr sākas no spēlētājiem," vēsta organizācija.