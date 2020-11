Medijs: Mančestras "City" izstrādājis 10 gadu plānu saistībā ar Mesi

Laikraksts vēsta, ka angļu klubs ir gatavs piešķirt argentīnietim desmit gadu līgumu, lai pārliecinātu viņu pievienoties komandai, vēlāk redzot futbolistu kluba vēstnieka lomā. Vispirms viņš spēlētu "City", tad varētu izvēlēties kādu no citām komandām, uz kuru pāriet.

Mesi nākotne joprojām nav zināma. Futbolists par to lems 2021.gadā, no janvāra esot tiesīgs sākt sarunas ar jebkuru klubu. Spānijas masu informācijas līdzekļi vēsta, ka jaunā "Barcelona" valde, visticamāk, mēģinās pārliecināt viņu palikt Spānijas klubā, bet tas būs futbolista ziņā.

Kā raksta "The Times", "City" piedāvās Mesi līgumu līdz 43 gadu vecumam. Pēc sezonām Mančestras "City" rindās Žuzepa Gvardiolas vadībā, kuram līgums ar klubu ir līdz 2023.gadam, Mesi varētu pāriet uz jebkuru no astoņām "City Football Group" rīcībā esošajām vienībām, ieskaitot "New York City" ASV, Jokohamas "Marinos" Japānā vai Melburnas "City" Austrālijā.